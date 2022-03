Liveblog gemeenteraadsverkiezingen: Eerste Noord-Hollanders naar de stembus

In Wijdewormer zijn er rond 11:00 uur 19 stemmen geteld. Verslaggever Tom van Midden komt één van de eerste stemmers, Klaas en Tea Wijkstra, tegen. "Ik stem al van oudsher op de PvdA", vertelt Klaas. Het is voor hem dus niet moeilijk om een keuze te maken. "Vroeger had je maar twee partijen."



Klaas hoopt dat met zijn stem ervoor wordt gezorgd dat gemeente Wormerland zelfstandig blijft. "Ik hoop dat Wormerland wat meer aan de buitengebieden gaat denken en ik denk dat de PvdA dat gaat doen." De buitengemeentes zoals Neck, Jisp, Wijdewormer en Spijkerboor hangen er volgens Klaas maar aan.



"De voorzieningen zijn altijd in Wormer", vult Tea aan. "Mensen hier vandaan, vooral ouderen gaan niet even naar Wormer. En dan denk je: 'Ze vergeten ons een beetje'".