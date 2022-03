Stormen houden huis: Recreatieschap Westfriesland kapt zo'n 60 bomen

Verder was er veel opruimwerk aan hout dat spontaan naar beneden was gekomen op paden, speelweiden en parkeerterreinen. De opruimwerkzaamheden hebben twee weken geduurd.

"De werkelijke schade aan het bosareaal is natuurlijk niet in geld uit te drukken. De groeijaren zijn onbetaalbaar. Maar deze omstandigheden horen er ook bij en daar moeten we mee leven", vervolgt zij.

Het Recreatieschap moet 25.000 euro ophoesten om alle schade op te lappen. Waar mogelijk zal er nog door een bedrijf wat hout worden opgehaald voor haardhout of papier. "Dit levert een kleine financiële plus op", stelt Zwart.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

