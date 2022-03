Eerste stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn vandaag geopend

De eerste stembureaus gingen vanochtend al om 7:30 uur open. Zo kunnen kiezers vervroegd stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is vooral bedoeld om kiezers met een kwetsbare gezondheid tegemoet te komen. Let wel op, vervroegd stemmen is in alle gemeenten mogelijk, maar niet bij alle stembureaus. De meeste stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Er gelden geen coronaregels in de stembureaus. Mondkapjes zijn niet verplicht en anderhalve meter afstand houden hoeft ook niet. Wel zijn ze zo ingericht dat afstand houden mogelijk is.

Bekijk op deze kaart waar je de aankomende drie dagen kunt stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen