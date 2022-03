Vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's binnen ring Amsterdam: "het is een hell of a job"

Het is een ambitieus plan: Amsterdam wil voor 2030 alle benzine- en dieselauto's uit de stad geweerd hebben. En zelfs al eerder, in 2025, moeten taxi’s, bestelbussen, vrachtwagens, autobussen en vaartuigen binnen de Ring A10 volledig elektrisch zijn en datzelfde geldt voor brom- en snorfietsen.

Elektrisch rijden - NH Nieuws

Het uiteindelijke doel is een uitstootvrij Amsterdam in 2030. En dat wordt een race tegen de klok: zo moeten er bijvoorbeeld duizenden extra laadpalen komen om al die elektrische auto's op te laden. Momenteel zijn er binnen de ring een kleine zesduizend publieke laadpunten en dat aantal moet groeien naar achttienduizend. Verantwoordelijk wethouder Egbert De Vries van Verkeer en Vervoer zegt er vooralsnog geen slapeloze nachten van te hebben. "We moeten er hard aan trekken. Die laadpalen moeten er komen, maar we moeten er ook voor zorgen dat het elektriciteitsbedrijf voldoende stroom blijft leveren", aldus De Vries. "Dat zal de komende drie, vier jaar keihard werken worden. Maar het is niet dat ik er slecht van slaap. Soms kunnen veranderingen sneller gaan dan we misschien denken."

Twijfels Een kleine rondgang op straat, leert dat de nodige Amsterdammers nog wel hun twijfels hebben of het allemaal op tijd voor elkaar gebokst gaat worden. "Lijkt me een hell of a job", zo meldt een voorbijganger op het Waterlooplein. "Als het verplicht wordt gesteld, moet het misschien kunnen, maar het lijkt me moeilijk uitvoerbaar." Een dame die aan vlak aan het zeer drukke Mr. Visserplein woont, zegt vierkant achter de plannen te staan. "Toen ik hier net woonde, dacht ik: wat zijn die kozijnen toch altijd vies. Maar dat is allemaal fijnstof!"

Quote "Als je eenmaal rijdt, is het, - zeker met de huidige benzineprijzen - veel goedkoper." Egbert de vries, wethouder verkeer en vervoer

Met de achttienduizend publieke laadpunten is Amsterdam er nog lang niet: om aan de benodigde 82 duizend laadstations te komen, zal er vanuit bewoners en bedrijven flink moeten worden bijgedragen. Roland Ferwerda, directeur Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur zegt dat ook logisch te vinden. "Het is heel slim daar te laden waar je stil staat", zo vertelt Ferwerda. "Dus dat is 's nachts bij je eigen huis maar dat kan ook overdag zijn bij het bedrijf waar je werkt." Wethouder De Vries erkent dat daar soms flink voor in de buidel moet worden getast. "Het kost natuurlijk geld. Je moet misschien een andere auto aanschaffen en daar komt de aanleg van het eigen laadpunt nog bij. Maar als je eenmaal rijdt, is het, - zeker met de huidige benzineprijzen - veel goedkoper."