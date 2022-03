Gehavend Telstar treft maandag een eveneens uitgekleed NAC Breda

Voor Telstar wacht morgenavond de laatste 'grote thuiswedstrijd' van het seizoen. Een gemankeerd NAC Breda komt naar Velsen-Zuid, maar ook bij de Witte Leeuwen ontbreken opnieuw een aantal spelers. "Het zijn zes jongens die vanwege blessures of ziekte afwezig zijn", zegt trainer Andries Jonker.

Andries Jonker - Pro Shots / Thomas Bakker

"Een mooie wedstrijd", begint Jonker over het duel met NAC. "Het is de laatste grote wedstrijd, met alle respect voor de clubs die hierna nog komen. Helaas hebben we zonder supporters alle andere grote clubs al moeten ontvangen."

Quote "Elke keer is het weer spannend of er nieuwe verrassingen bijkomen" Telstar-trainer Andries Jonker

"Maandag hadden we negen fitte en twaalf zieke spelers bij Jong AZ (3-2 nederlaag, red.). We hebben er toch maar het beste van gemaakt", gaat Jonker verder. "Nu zijn er zes jongens die vanwege blessures of ziekte afwezig zijn. We zullen weer aanpassingen moeten doen. Elke keer is het weer spannend of er nieuwe verrassingen bijkomen. Er zal in ieder geval een honderd procent gemotiveerd Telstar aan de aftrap verschijnen." Coronabesmettingen bij NAC Breda Bij de Bredanaars ontbraken vrijdag tien spelers tegen De Graafschap. Ook de volledige technische staf ontbrak vanwege coronaperikelen. Volgens Jonker valt het allemaal wel mee. "Wij hebben vier spelers gemist bij hen. Als wij dat hebben, dan hijsen we de vlag. Dan zijn we dolblij."

Quote "Als zij de bal hebben is Seuntjens een van de beste spelers van de eerste divisie. Maar als NAC niet de bal heeft, dan is hij niet de beste" TELSTAR-TRAINER ANDRIES JONKER

Ex-Witte Leeuw Ralf Seuntjens staat voor een transfer naar Japanse derdeklasser FC Imabari. Jonker houdt er rekening mee dat de spits 'gewoon' meedoet bij de bezoekers. "Ik heb nergens de definitieve bevestiging gezien dat hij naar Japan gaat. Als zij de bal hebben is Seuntjens een van de beste spelers van de eerste divisie. Maar als NAC niet de bal heeft, en er moet verdedigd worden, dan is hij niet de beste." Daarmee doelt de Telstar-trainer op het beperkte loopvermogen van de Seun of God. Blijft 'ie of vertrekt 'ie? Het is inmiddels half maart, maar het is nog onduidelijk of Jonker trainer van Telstar blijft. "Ik wacht het rustig af. Ik ben heel relaxed, we zien het wel. We weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar willen. Dit initiatief ligt niet bij mij, maar bij de club." Telstar - NAC Breda begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen in een extra uitzending van NH Sport op NH Radio.