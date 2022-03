Op deze locaties in de regio Amstelland kun je vandaag en morgen al stemmen

Vandaag, morgen en overmorgen kiezen de inwoners van iedere gemeente raadsleden die de volgende vier jaar gaan bepalen wat de koers zal worden. Vandaag is dus de eerste stemdag, maar niet alle stemlokalen in de regio Amstelland zijn al open. Wil je alvast stemmen? Lees het overzicht hieronder goed door, zodat je niet voor een dichte deur komt te staan.

Stemmen kan alleen in de eigen gemeente. Op de stempas staat het stembureau dat het dichtst bij je huis is, maar dat betekent niet dat deze alle dagen open is. Het is zeker toegestaan om naar een ander stembureau binnen je gemeente te gaan. En vergeet je stempas en paspoort niet mee te nemen!