LIVE NH Sport met FC Emmen - FC Volendam en Telstar - NAC Breda

Een extra radio-uitzending van NH Sport met twee wedstrijden die je niet mag missen. De kraker om de koppositie tussen FC Emmen en FC Volendam staat op het programma, maar Telstar - NAC Breda is eer ook eentje waar je goed voor moet gaan zitten. NH Sport is er vanavond vanaf 19.00 uur.

Is drie keer scheepsrecht voor FC Volendam? Het zou bijzonder goed uitkomen, want in de competitie (2-2) en in de beker (0-3) lukte het de Volendammers niet te winnen van FC Emmen. Na de zeperd van vrijdag tegen Excelsior (2-5) is FC Volendam nog wel de nummer één van de ranglijst, maar de marge met FC Emmen is nog slechts twee punten.

Op de afsluitende training bleek gisteren dat trainer Wim Jonk moet gaan schuiven in zijn basisformatie. Het is zeer de vraag of Oskar Buur, Benaissa Benamar en Bilal Ould-Chikh op tijd fit zijn.

