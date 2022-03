Amsterdamse trams omgeleid vanwege demonstraties bij Leidseplein

Het tramverkeer is vanavond ontregeld vanwege twee demonstraties bij debatcentrum De Balie bij het Leidseplein vanavond. Binnen vond eerder vanavond een debat plaats.

Forum voor Democratie wilde om 19.00 uur demonstreren omdat de partij niet mee mocht doen aan het slotdebat van De Balie en Het Parool. Op foto's op Twitter is te zien dat de partij de eigen oplegger had neergezet bij De Balie.

Daarnaast staan er activisten bij het debatcentrum om te demonstreren tegen Forum voor Democratie. Zij dragen spandoeken waarop bijvoorbeeld de tekst 'geen racisme en fascisme in de raad' te zien is.

Volgens De Balie-directeur Yoeri Alberecht is de partij te klein en had Forum voor Democratie te weinig inbreng in de gemeenteraad de afgelopen vier jaar.