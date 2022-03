Honderden mensen lopen mee in protest tegen industrie in de Purmer

Honderden mensen liepen gisteren mee in een protestmars tegen de plannen voor een industrieterrein in de Purmer, net buiten Edam. In de gemeenteraad is alleen GroenLinks voor behoud van het groen in het gebied.

Voor veel Edammers is de Purmer een groene uitlaatklep waar ze kunnen wandelen, fietsen en vogels spotten. Maar in Volendam ligt aan de Julianaweg een bedrijventerrein dat de gemeente Edam-Volendam graag wil verplaatsen naar de Purmer. Op het vrijgekomen gebied zouden dan woningen komen.

Kostbaar groen

Volgens Nico van Straalen, fractievoorzitter van GroenLinks, is daarvoor geen opoffering van kostbaar groen polderlandschap nodig. De Baanstee in Purmerend, iets verderop, heeft nog genoeg ruimte. In de grote opkomst vandaag ziet Nico zijn gelijk. "Je kunt echt zeggen dat de gemeente dit schromelijk onderschat. Dat er zoveel weerzin is in Edam tegen het opofferen van dit mooie gebied. Het is een schande."

Over de brug net in de polder komt de stoet tot stilstand. Nico bedankt iedereen voor zijn of haar komst en vraagt of iedereen zich zo wil opstellen dat er een groepsfoto gemaakt kan worden. Met een meegebrachte witte lijst wordt het net een schilderij. Nu maar hopen dat de andere politieke partijen overstag gaan.

De petitie 'Purmer Industrievrij' die afgelopen week van start ging, is inmiddels ruim 1000 keer ondertekend.