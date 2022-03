F-Side wil voor wedstrijd Ajax-Benfica entrada houden

De F-side heeft via sociale media een entrada aangekondigd voor de wedstrijd tegen Benfica in de Johan Cruijff Arena. Een entrada is een grootschalige sfeeractie, waarbij vaak duizenden fans aanwezig zijn.

ENTRADA!!! BE THERE 🔥🔥🔥 ❌ ❌ ❌

Normaal gesproken wordt er vuurwerk afgestoken bij een entrada, maar het is niet duidelijk of dat dit keer weer de bedoeling is. Supporters wordt gevraagd zich om 18.30 uur te melden bij station Bijlmer Arena.

Of de harde kern van Ajax met de gemeente heeft overlegd over de sfeeractie is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente zoekt dat nu uit.

De wedstrijd begint dinsdag om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de kwartfinales van de Champions League.