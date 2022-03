Ook dit jaar geen stembureau op Schiphol

Kiezers mogen tijdens gemeenteraadsverkiezingen alleen stemmen bij een stembureau in hun eigen gemeente. Een groot deel van de reizigers en het personeel op Schiphol woont niet in Haarlemmermeer, en zou dan mogelijk bot vangen als er toch een stembureau zou zijn en niet op de hoogte is van de regels.

Wanneer dan wel een stembureau op Schiphol?

Op Schiphol kan doorgaans wel gestemd worden tijdens verkiezingen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer. Kiezers moeten dan ook in Haarlemmermeer wonen of een speciale kiezerspas aanvragen om terecht te kunnen op Schiphol, maar ook dan moet het stembureau af en toe nee verkopen.

Vanwege de coronamaatregelen van vorig jaar was er bij de Tweede Kamerverkiezingen geen stembureau op Schiphol. In 2019 was de laatste keer dat er op de luchthaven gestemd kon worden.

Dichtst bij Schiphol

Het dichtst bij Schiphol stemmen kan dit jaar in Wink Eten & Drinken in Oude Meer. Het restaurant op de Schipholdijk ligt onder de rook van de Aalsmeerbaan. Ook binnen is er geen gebrek aan verwijzingen naar de luchthaven. Er hangen onder meer historische foto's van KLM en Schiphol, en informatieborden die ooit op de luchthaven te vinden waren.