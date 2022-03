Woning Hoeksewaard flink beschadigd door explosie

Rond 04:00 uur werden de bewoners van de woning, allebei in de 70, wakker van een harde knal. Toen zij eenmaal bij hun voordeur aankwamen, zagen ze dat er iets ontploft was bij de voordeur en dat er flinke schade was in en rond het huis.

Zwaar vuurwerk

De rescherche is direct een onderzoek gestart. Daaruit kwam al snel naar voren dat er zwaar vuurwerk is gebruikt. Waarom de dader of daders juist bij deze woning het vuurwerk tot ontploffing hebben gebracht is nog onduidelijk.

Net na de explosie hebben getuigen twee mensen langs de woning zien fietsen. Mogelijk hebben zij iets te maken met het incident, of hebben zij iets gezien. De politie roept getuigen daarom op om zich te melden. Vooral de fietsters wil de politie graag spreken.