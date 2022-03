Overval op café-restaurant Pllek in Amsterdam-Noord

Café-restaurant Pllek op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord is vannacht kort na sluitingstijd overvallen door twee mannen met bivakmutsen op. Bij de overval raakte niemand gewond.

Rond 03.50 uur vannacht wisten de twee overvallers via het terras de horecagelegenheid binnen te dringen. Op dat moment waren er zeker zes medewerkers in het pand aanwezig. De mannen eisten geld en bedreigden de manager van het café-restaurant. Hierbij is hij mishandeld, maar raakte hij niet ernstig gewond. De overvallers gaven aan een wapen bij zich te hebben en op zoek te zijn naar de kluis.

Een van de medewerkers wist tijdens de overval de noodknop in te drukken, waardoor de politie snel werd gealarmeerd. Dat mocht helaas niks baten, de overvallers konden vluchten. De politie heeft nog met meerdere eenheden gezocht in de omgeving, maar niemand aangetroffen. Of de overvallers ook daadwerkelijk buit hebben gemaakt is niet bekend. Het zou gaan om twee donker geklede mannen van zo'n dertig jaar oud. De recherche doet onderzoek naar de zaak.