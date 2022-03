Vredestocht van Haarlemse Kievpad naar Almeerse Oekraïnestraat volbracht

Ze vertrokken vanmorgen om 9.00 uur vanaf het Kievpad in Haarlem om vervolgens 44 kilometer te wandelen naar de Oekraïnestraat in Almere . En dat allemaal om geld op te halen voor Giro 555. Ben, Marieke, Anton en Wesley uit Assen, samen met meneer Visser uit Haarlem. En ze hebben de missie volbracht!

Ben laat NH Nieuws weten dat ze om 19.43 uur zijn aangekomen bij het straatnaambordje van de Oekraïnestraat in Almere. "We zijn aardig moe, stijve benen en gevoelige voetjes", laat Ben weten. "Het was een mooie tocht en we hebben extra veel donaties binnengehaald." De teller staat nu op bijna 4.000 euro. Ze wandelden via Amsterdam en Muiden richting Almere.

