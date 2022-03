Stoomwals van zaalvoetballers Hovocubo komt na rust op gang tegen Be '79

Hovocubo leek op weg naar een zware avond tegen middenmotor Be '79. De ploeg van trainer Sander van Dijk moest zich terugvechten van een achterstand en ging pas in de tweede helft over de tegenstander heen. Hovocubo liep vervolgens uit naar een 8-2 overwinning.

Be '79 kwam via Ramon Dekkers verrassend op voorsprong in Zwaag. De Horinezen hadden het moeilijk in de openingsfase en het duurde dan ook lang totdat de een aanval succesvol werd afgerond. Halverwege de eerste helft zette Soufian Charraoui de gelijkmaker op het scorebord.

Direct na rust golfde het spel in Sporthal De Opgang op en neer. Amin Amghar werkte de bal vanuit een lastige hoek binnen: 2-1 en hij maakte nog geen minuut later de 3-1. Hovocubo draaide de gaskraan open en Ilias Bouzit schoot na een fraaie aanval de 4-1 tegen de touwen.

Doordrukken

De Noord-Brabanders deden nog wel iets terug doordat Reggy Elia na de treffer van Appie Attahiri de bal door de benen van doelman Dave Stet wist te schuiven: 5-2. Eventjes leek het spannend te worden, maar dankzij treffers van Faisal Mellah, Charraoui en Amghar stond bij het eindsignaal 8-2 op het scorebord.

Hovocubo bekleedt in de kampioenspoule de derde plaats met 21 punten. FC Marlène (koploper met 23 punten) won gisteravond met 8-3 van RKAV Volendam en 't Veerhuys ging met 4-3 onderuit tegen FCK/De Hommel. De wedstrijd tussen ASV Lebo en FC Eindhoven werd afgelast vanwege te veel coronagevallen.

Houd NH Sport in de gaten voor interviews en een samenvatting van Hovocubo - Be '79