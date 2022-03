Cees Dijker vindt al jaren het eerste Kievitsei op Texel: "Ik zoek ze al 70 jaar"

Cees Dijker heeft gisterochtend het eerste kievitsei van Texel gevonden in de Eendracht. Het is niet de eerste keer dat de 81-jarige Texelaar het eerste kievitsei vindt. "Ik ben de tel kwijtgeraakt", bekent hij.

Hele speciale technieken heeft Dijker niet, maar toch vindt hij bijna ieder haar het eerste ei van het eiland of zelfs de provincie. "Ik zag de kieviten in een ander gebied, maar vond het ei toch weer in de Eendracht", vertelt Dijker. "Het is niet altijd makkelijk, maar nu was het ei best makkelijk te vinden." Nadat Dijker het ei gevonden heeft, legt hij het weer terug op het nest.

Over de tijd van de vondst zegt Dijker. "Het is middeltijd, niet vroeg en niet laat. Tussen de 10e en de 15e vindt je er altijd wel eentje." Hij doet dit ondertussen al heel lang. "Ik zoek ze al 70 jaar. Vroeger kon ik hard lopen en nu eigenlijk nog", vertelt hij. Toen werd er een prijs uitgekeerd aan degene die het ei als eerst vond. "Toen deed ik het voor de centen en nu voor het plezier."

Minder nesten

Dijker weet niet hoe lang hij nog doorgaat met het zoeken. "Ik zeg ieder jaar dat ik ermee stop", zegt hij. Toch denkt hij dit het niet de laatste keer was. "Ik kan er ook moeilijk aan voorbij rijden, dan wil ik toch eventjes kijken."

Het valt Dijker op dat er vroeger veel meer kievitsnesten op het eiland te vinden waren dan nu. "Op het veld waar ik gisteren liep, waren vroeger wel honderd nesten te vinden", vertelt hij. "Nu zijn het er nog ongeveer vijf. Er zijn hier ook veel rovers zoals kraaien, ratten en katten, de kiekendief en de buizerd." Dijker vindt het jammer en denkt dat er niet veel jonge kieviten groot worden.

"Er zullen altijd kieviten blijven, maar het is nu heel matig. We kunnen er niks aan doen." Dijker vertelt dat het tegenwoordig wel makkelijker is voor boeren om om de nesten heen te rijden. "Vroeger zette ik er dan een stokje bij en nu kan dat met GPS."