Zeepkistendebat op straat in Heemstede: "Cool initiatief, hadden ze eerder moeten doen"

Wat gaan de politici aan de verkeersveiligheid in het dorp doen en waarom kan de oude uitkijktoren Belvedère niet in oorspronkelijke staat worden herbouwd? Het zijn een paar vragen die Heemstedenaren zaterdagmiddag stelden aan de zeven lokale verkiesbare partijen tijdens een heus zeepkistendebat. Gewoon in de buitenlucht, tussen het winkelend publiek.

"Wat is uw grootste wapenfeit geweest de afgelopen vier jaar?", vraagt een mevrouw als eerste. Even later is het de beurt aan Brannagh. Hij is 20 jaar en woont sinds 2009 in Heemstede. Hij is de jongste in het publiek. Zijn familie zit ook in de lokale politiek, maar hij wil graag van alle partijen horen wat ze voor de jongeren in het dorp kunnen betekenen.

"Het is hier goed en veilig, maar ook echt heel saai. En dat vinden al mijn vrienden", vertelt Brannagh. Hij wil graag dat het voor hem en zijn leeftijdsgenoten sprankelender wordt in het dorp. "Kijk naar de winkels hier. Het zijn alleen maar oubollige merken. Het moet echt aantrekkelijker worden voor jonge starters, ook qua verkoop van woningen."

Een zwembad, jeugdraad en betaalbare woningen

GroenLinks vertelt Brannagh over de plannen om een ecologisch zwembad te bouwen voor jongeren. "Want nu springen ze allemaal in slootjes." Of wat te denken van de nieuwe skatebaan bij het sportpark. D66 vertelt over het opstarten van een jeugdraad. Heemsteeds Burger Belang verwijst Brannagh naar de verkiesbare jongeren op hun lijst. Daar kunnen de jonge Heemstedenaren hun wensen aan overbrengen. En er moeten meer betaalbare woningen komen voor starters, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. "Waar ga je ze dan in hemelsnaam bouwen?", vraagt een wat oudere Heemstedenaar zich hardop af.

Tekst loopt door na foto