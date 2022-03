Plan 'glazen paleis' Heemskerk heeft wind in zeilen: "Van de burgers, voor de burgers"

Helemaal nieuw is het idee niet. Op Texel staat al een glazen paleis dat wordt gebruikt voor kunst- en cultuuruitingen en ontmoetingen. "Ik deed daar de inspiratie op", vertelt Tijbosch. "Het moet ons paleis worden, voor alle mensen in Heemskerk. Voor iedereen die een laagdrempelig podium zoekt." Volgens de Heemskerker past het burgerinitiatief naadloos binnen de politieke filosofie in de gemeente. "Men heeft het over meedoen en participatie. Daar past dit perfect bij."

Succesfactoren

Maar hoe voorkom je dat een burgerinitiatief in de ambtelijke la verdwijnt? Tino Wallaart is professioneel lobbyist van de Stichting Lobby Lokaal en helpt bij het uitrollen van burgerinitiatieven. "Zoek de aandacht van media, of laat je zien op social media zien. Laat vooral zien dat je bent met meer mensen dan een paar mensen met een goed idee. Want politici proberen altijd feeling te hebben met wat er speelt in de stad."