Enkhuizen verwelkomt eerste groep Oekraïense oorlogsvluchtelingen

De samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben een eerste groep Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De dertig Oekraïners werden afgelopen week al in Amsterdam opgevangen, maar omdat de opvanglocaties in de hoofdstad inmiddels uitpuilen, zijn ze gisteren naar Enkhuizen gebracht.

De Oekraïners die gisteren in Enkhuizen zijn aangekomen, zijn overigens niet de eerste Oekraïners die in de Westfriese gemeenten worden opgevangen. De afgelopen weken vond al een onbekend aantal oorlogsvluchtelingen onderdak bij inwoners of ondernemers.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

