Amsterdam Museum hoopt 'relevant stadsmuseum' te worden op nieuwe plek

Het Amsterdam Museum heeft sinds deze week een tijdelijk onderkomen in de Hermitage aan de Amstel. De locatie in het voormalige Burgerweeshuis aan de Kalverstraat wordt de komende drieënhalf jaar verbouwd. "Met oude en nieuwe kunst hebben we hier tijdelijk een laboratorium en hopen we een relevant stadsmuseum te zijn", zegt artistiek directeur Margriet Schavemaker. In Culture Club een reportage over het Amsterdam Museum.

Er liggen ook objecten die hun hele leven al in depot gelegen hebben. Zoals een botje in een glazen stolp van de 19e-eeuwse nationale held Van Speijk, die zichzelf met zijn boot opblies tijdens de opstand van de Belgen. "Ziet er een beetje ranzig uit maar is natuurlijk mooi om tentoon te stellen", zegt Margriet.

Er wordt nog druk gepoetst en geklust in het nieuwe onderkomen van het Amsterdam Museum aan de Amstel. Veel van de kunstwerken uit het Amsterdam Museum zijn nog nooit de deur uit geweest. Zoals de schilderijen van de Regentessen. "Het zal wel wennen zijn voor de dames", lacht Margriet Schavemaker. "In het Burgerweeshuis hadden ze natuurlijk een specifieke betekenis. En hier hangen ze ineens tussen heel andere kunstwerken".

Het nieuwe onderkomen van het Amsterdam Museum is te vinden aan de Amstel 51 in Amsterdam.

Zo is een hele afdeling gewijd is aan Amsterdam Noord, gemaakt door het collectief Verdedig Noord die zich afzet tegen de gentrificatie van het stadsdeel en opkomt voor de oorspronkelijke bewoners. "Hier staat een Canta, hèt voertuig van de Noorderling. En daar is nog een kapperszaak en een snackbar ingericht. Zo ervaar je hier het verdwijnende Noord".

Verder in Culture Club een portret van de Amsterdamse singer-songwriter Van Wyck. Je zou Christien Oele, zoals Van Wyck in het echt heet, een laatbloeier kunnen noemen. In 2018 debuteerde ze als Van Wyck met An Average Women. Nu is ze vijftig en komt in april haar vierde album uit. "Ik ben mijn hele leven al met muziek bezig maar ik ben pas heel laat met gitaar spelen begonnen. En met de gitaar ben ik ook veel meer liedjes gaan schrijven en heb ik steeds meer mijn stem gevonden", zegt Van Wyck.

Haar nieuwe album heet The Epic Tale of a Stranded Man. "Het gaat over een man die aanspoelt op een eiland en die niet meer weet wie die is" vertelt Van Wyck "Het is een conceptalbum, dus niet zomaar een verzameling willekeurige liedjes. De songs hebben met elkaar te maken en vertellen samen het verhaal van deze man, een vrouw die hij tegenkomt en het vreemde eiland waar het zich afspeelt", legt Van Wyck uit.

Naam van haar oma

De naam Van Wyck leende Christien van haar oma. "Oma van Wyck was een heel opgeruimde Rotterdamse die hield van poëzie, maar ze was altijd verpleegster geweest" vertelt Christien. "Van Wyck vond ik een mooie naam. Mijn eerste plaat An Average Woman is ook een beetje een eerbetoon aan vrouwen zoals mijn oma. Vrouwen die hun naam door een huwelijk verloren en van wie de levensverhalen vaak onverteld bleven". Van Wyck is een stoere en trotse naam. "En Van Wyck doet het ook veel beter in het buitenland dan Oele", lacht Christien.

Christien is niet alleen een serieus en toegewijd muzikant, ze houdt ook heel erg van zwemmen. Sinds kort zwemt ze ook in de winter in het IJ in Amsterdam. ''Ik houd ervan om overal waar ik kom waar water is, erin te springen", vertelt Christien "Eerst deed ik dat alleen in de zomer, maar in de lockdownperiode zag ik 's winters ook mensen hier het water ingaan. Toen ben ik dat ook gaan doen. Het geeft zo'n intens gevoel, alsof je helemaal verdwijnt in dat moment. Je kan nergens anders aan denken" Is er dan ook een overeenkomst met zingen en muziek maken? "Dat is wel wat ik het fijnst vind. Dat je op het podium staat en een wordt met je publiek, dat je samen een beetje opstijgt en alles om je haan vergeet".

Het album The Epic Tale of a Stranded Man van Van Wyck verschijnt op 8 april. Van Wyck treedt de komende maanden op in Noord Holland en de rest van Nederland.