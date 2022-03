Uitslaande brand verwoest etage woning Zaandam, verdachte (34) aangehouden

Een felle brand heeft vanochtend veel schade aangericht in een woning aan de Ringweg in Zaandam. De politie heeft een 34-jarige man aangehouden op verdenking van brandstichting. Zijn rol wordt onderzocht.

Het vuur was na ruim een uur onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand woedde op de eerste verdieping en was enige tijd uitslaand. Op foto's is te zien dat dikke, zwarte rook via een openstaand raam uit de woning ontsnapt. Volgens een getuige is de bovenverdieping van de woning volledig verwoest.

Bewoners in veiligheid

Bij aankomst van de brandweer hadden de bewoners zichzelf al in veiligheid gebracht door de woning te verlaten. Of de opgepakte man in het huis woont, is niet bekend.

Hoewel het huis in ieder geval tijdelijk onbewoonbaar is, heeft de brandweer 'door snel ingrijpen erger kunnen voorkomen', aldus de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.