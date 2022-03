Ongelooflijk: ongeslagen reeks FC Volendam hard ten einde tegen Excelsior

Mike Eerdhuijzen stond aan de aftrap bij Volendam, vanwege het afhaken van Benaissa Benamar na de warming-up. Kenzo Goudmijn brak na twee minuten de ban voor Excelsior in Volendam. De middenvelder, die wordt gehuurd van AZ, kapte Oskar Buur uit en schoot raak: 0-1. Na een knappe redding van Filip Stanković op een schot van Reuven Niemeijer, leken de Rotterdammers de marge te verdubbelen. Na een afstandsschot van Redouan El Yaakoubi ging de bal via Sven Nieuwpoort in het doel, maar de treffer werd afgekeurd wegens hands.

Niemeijer maakte enkele minuten later wel 0-2. Thijs Dallinga drukte Volendam na achttien minuten nog dieper in de problemen door achter het standbeen langs te scoren: 0-3. De thuisploeg kwam geen moment in de wedstrijd en zag Marouan Azarkan na een halfuur zelfs 0-4 maken. In de tegenstoot kregen de Volendammers een penalty. Na een overtreding op Dary van Mieghem verzilverde Robert Mühren de strafschop: 1-4.

Bekijk hieronder de wonderschone treffer van Dallinga: