Expeditie Noord-Holland: op pad met Ayoub om te zien waar ons voedsel vandaan komt

Boer Ayoub uit Amsterdam gaat voor Expeditie Noord-Holland langs bij duurzame en innovatieve boeren. Waar komt ons voedsel vandaan en hoe worden tuinplanten gekweekt? Op het gebied van agrarische vernieuwing is Noord-Holland wereldwijd koploper. In de derde aflevering ziet Ayoub hoe schoolkinderen op een educatieboerderij leren waar ons eten vandaan komt.

Jaap Seidell is Hoogleraar Voeding en Gezondheid. Hij legt Ayoub uit dat kinderen nog een hoop te leren hebben over ons eten: "We weten dat kinderen gedachteloos eten. Het is altijd aanwezig, we kopen het in de supermarkt of je krijgt het ergens zonder dat je weet waar het vandaan komt."

De educatieboerderij in Katwoude wordt bezocht door groep 5 uit Edam. De kinderen mogen zelf koeien melken. Boerin Bertine Willig legt uit: "Kinderen leren dat melk niet uit een fabriek komt, maar dat de melk uit de koe komt. Hoe mooi is het dan als ze dat zelf mogen ervaren door een koe te mogen melken? Zodat ze later bewuster omgaan met het inkopen van voedsel."

"Als kinderen wél weten waar hun eten vandaan komt, van bijvoorbeeld een boerderij of een moestuin, dan denken kinderen: o, dus hier komt mijn eten vandaan, uit de grond of van een boom. We zien dat als kinderen dat eenmaal gezien hebben, denken ze altijd anders over hun voedsel en kiezen ze ook anders. Gezondere keuzes."

Groentetas

Ayoub bezoekt een stel in Purmerend dat van de gemeente een gratis groentetas heeft gekregen voor hun baby Dean. Prille ouders in Purmerend kunnen de zogehete 'babygroentas' gratis aanvragen. Het idee is dat alles wat een kind tussen de 4 en 12 maanden vaker proeft, wordt opgeslagen op zijn of haar ‘harde schijf’.

Als de baby verse groente krijgt, is de kans groter dat hij of zij later ook beter groente eet. Moeder Kim Duncker-Damman is enthousiast: "We zijn er heel blij mee. Elke week krijgen we van de gemeente via de boeren groente geleverd in de groentetas. Elke week zijn het twee verschillende groentes en daar maken we zelf potjes eten mee."

'Helemaal lijp'

Bert Duncker vult zijn geliefde aan: "We hebben vorige week kant-en-klare maaltijdjes uit de supermarkt geprobeerd. Daar zit geen kraak of smaak aan en we vinden het belangrijk dat onze zoon eet." Ayoub is onder de indruk: "Helemaal lijp."

Ayoub mag helpen met het koken voor de baby. Hij doet zijn best, maar 'het snijden gaat niet zo goed'. "Mag ik het proeven? Heerlijk. Is wel lekker hoor." Ayoub vraagt aan de moeder van Dean: "Ben je niet bang dat hij over een paar jaar vraagt om hamburgers, cheeseburgers en patat joppie?" Duncker-Damman glimlacht: "Nee, hij krijgt groente, stukje vlees, aardappeltjes. Daar beginnen we nu mee."