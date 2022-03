Heet hangijzer: Haarlem verdeeld door ontbreken havo/vwo in Schalkwijk

Van bibliotheek tot winkelcentrum en van mooie parken tot sportvelden. Er is van alles te vinden in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk. Toch is er een ding wat er mist: hoger voortgezet onderwijs. Er is een vrije school, maar geen regulier hoger onderwijs. Dat kan zo niet langer, stellen Ruud Barnhoorn en Roséanne Timmer-Aukes.

"Je ziet die separate werelden bijvoorbeeld ook in vakanties. In de zomer is er 'summer 22', dat is een programma voor jeugd en jongeren, de vermenging tussen verschillende stadswijken zie je weinig tot stand komen", zegt Barnhoorn.

Barnhoorn erkent dat het lastig is om die verdeeldheid te omschrijven. Toch uit die verdeeldheid zich bijvoorbeeld in het feit dat Heemstedenaren of mensen die wonen in het centrum van Haarlem veel te weinig in Schalkwijkse wijken komen.

Groep acht leerlingen die in Schalkwijk het advies havo of hoger krijgen, moeten uitwijken naar middelbare scholen buiten hun stadsdeel. Ruud Barnhoorn, coördinator van buurt- en kindcentrum Wijzer in Schalkwijk en nauw betrokken bij scholen om het stadsdeel, vindt dan ook dat er in Schalkwijk een eigen hoger voortgezet onderwijs moet komen.

Directeur van het Haarlemse College Marc Teulings, een vmbo-school in Schalkwijk zegt van die verdeeldheid weinig te merken. "Ik denk niet dat de stad verdeeld raakt als er geen hoger voortgezet onderwijs in Sckalkwijk komt. In de hele stad is er een breed aanbod van middelbare scholen en daar valt Schalkwijk ook onder. Ik zie dan ook geen verdeeldheid, zeker niet bij ons op school."

De enquête heeft zich gericht op regulier onderwijs. Het in Schalkwijk gevestigde Rudolf Steiner College met een havo en vwo is als vrije school hierin niet meegenomen.

Behoefte

Vorig jaar is er onderzoek gedaan naar de behoefte voor hoger voortgezet onderwijs onder mensen in Schalkwijk. Teulings is op de hoogte van die vragenlijst, maar zet vraagtekens bij de uitslag. "Die lijst is door zo'n veertig ouders ingevuld, dat vind ik nog niet echt tekenend voor wat het beeld is in Schalkwijk."

Toch kwam er volgens GroenLinks-raadslid en bewoonster van het stadsdeel Roséanne Timmer-Aukes duidelijk uit dat onderzoek naar voren dat inwoners hoger voortgezet onderwijs zien zitten. "En ook de mensen die ik spreek, ik zie en voel de behoefte wel degelijk", zegt Timmer-Aukes.

Ditzelfde beeld ziet ook Barnhoorn. "De respons op het onderzoek was niet zo groot, dus dat maakt het lastig. Toch merk ik om mij heen dat de behoefte er wel echt is."

25 miljoen euro

Voor het bouwen van een nieuwe school is er volgens lijsttrekker van de ChristenUnie Frank Visser zo'n 25 miljoen euro nodig, geld dat er volgens hem simpelweg niet is. Hij is dan ook geen voorstander van hoger voortgezet onderwijs in Schalkwijk, ten minste als daar zulke hoge kosten aan verbonden zijn.

Visser zou dan ook liever kijken naar mogelijkheden om bestaande scholen dusdanig aan te passen dat er ook havo en vwo-lesssen gegeven kunnen worden.

"Dat zou dan bijvoorbeeld bij Haarlem college kunnen", stelt Visser voor. "Je zou kunnen kijken of er binnen die bestaande school een havo of vwo-afdeling kan starten."

Directeur van die school Marc Teulings vindt 'dat het bekijken waard'. Wel stelt hij dat de school veel lokalen heeft voor beroepsgerichte vakken, waar niet zomaar wiskunde of Nederlands kan worden gegeven, wat zou betekenen dat er een flinke verbouwing nodig gaat zijn.

Wat vindt de politiek?

NH nieuws en Haarlem105 hebben samen met het Kieskompas een enquête gehouden onder alle Haarlemse politieke partijen. Hieronder lees je de reacties.