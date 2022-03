Nicotinezakjes makkelijk te verkrijgen en stoppen lukt niet: "Werkt verslavend"

De nicotinezakjes, ook wel 'snus' genoemd, worden op Hoornse middelbare scholen en soms zelfs op basisscholen verhandeld als warme broodjes. De zakjes, met daarin soms een nicotinewaarde die vijf keer zo sterk is als een sigaret, wordt veelvuldig gebruikt door Hoorsne tieners. NH Nieuws sprak af met twee jongeren (15) om te praten over deze schadelijke hype. "Ik gebruik snus drie keer per dag. Ik weet dat je er kanker van kan krijgen, maar ik kan er niet zomaar mee stoppen."

Jay (fictieve naam) is 15 jaar oud en gebruikt al twee jaar lange elke dag 'snus' - Tom de Vos

Teamcoach Jerrol Lashley van Stichting Netwerk maakt zich grote zorgen over het nicotinegebruik onder tieners. De hype heeft zich als een soort olievlek via social media verspreid. "Twee jaar geleden zagen wij het gebruik van 'snus' toenemen onder de Hoornse jongeren. We dachten eerst dat deze trend wel zou overwaaien, maar het is inmiddels niet meer weg te denken uit het Hoornse straatbeeld."



'Snus' zijn nicotinezakjes, die voornamelijk online verkrijgbaar zijn. Inmiddels zijn de prijzen per rol flink gestegen, maar jongeren verhandelen ook zelf de zakjes, door een hogere prijs te vragen. Dit is mogelijk doordat minderjarigen zelf niet de zakjes online durven te bestellen. "Straks komt mijn vader erachter en dan krijg ik klappen", vertelt een van de anonieme snus-gebruikers (15) aan NH Nieuws/WEEFF.

Quote "Je kan er kanker van krijgen, je lip kan ontstoken worden en je tanden kunnen eruit vallen. Wil wel stoppen, maar kan niet zomaar, snap je?" Jay (fictieve naam), snus-gebruiker

"Ik gebruik het al twee jaar", vertelt de vijftienjarige Jay (fictieve naam). Via vrienden kwam hij in contact met de nicotinezakjes. "Ik gebruik het nu zo'n drie à vier keer per dag. Ik vind zelf niet dat ik verslaafd ben, maar ik kan nu niet gelijk stoppen." Tips Als ouder is het mogelijk om het gebruik van snus te herkennen bij kinderen door de volgende symptomen: trillen, paranoïde, een gele huid en geïrriteerd tandvlees. Vaak verstoppen de jongeren het ronde bakje onder hun bed of in het kussen. Het nicotinezakje lijkt bijna op een kauwgompje en daardoor lijken jongeren de nadelige gevolgen van het gebruik niet goed te beseffen, aldus Lashley. "Het wordt zeker onderschat door ze. Ze hebben niet door dat ze verslaafd raken of verslaafd zijn hieraan. Ze zijn er dan écht van overtuigd dat ze kunnen stoppen, maar als ze dat dan doen, krijgen ze afkickverschijnselen."