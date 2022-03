Zaak rondom gestolen Porsches blijft mysterie: "We kunnen niet blijven stilstaan"

"Het gaat goed met Peter. Hij is van de schrik bekomen", laat Jack Wanschers uit Enschede weten. "Hij heeft veel te verduren gehad, maar is weer goedgemutst."

Hoewel de politie nog geen tips heeft binnengekregen over de gestolen Porsches in Zandwerven, krijgt Jack wel de nodige reacties binnen. "Het verhaal is veel gedeeld", zegt hij. Want Peter krijgt bijval van mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. "Dus tips over de diefstal druppelen binnen. Daar gaan we mee aan de slag. Nu is het afwachten geblazen."

En mocht daar niets tussen zitten, dan gaan ze weer de straat op om te flyeren. "Want je ziet wat een simpele flyer teweeg kan brengen", concludeert Jack.

Hoopvol

Want Jack deelt niet zomaar flyers uit. Nee, ze hebben nog altijd de hoop dat de sportwagens teruggevonden worden. "De telefoon staat roodgloeiend", vertelt de Enscheder, die namens Peter het woord voert. "Ze kunnen niet ver weg zijn."

Sinds november stonden de Porsches gestald in een opslag, bij een boerenstel dat Peter goed kent. De diefstal vond plaats in januari, zo berekende Jack laatst nog.

De collectie, bestaande uit een witte en twee paarse modellen, is op zijn minst opvallend te noemen, benadrukt Jack. Hij doelt dan onder meer op de Porsche 911 Turbo uit 1978. Volgens Jack een Engelse uitvoering en dus bijzonder geliefd. Met het stuur rechts, iets dat opvalt.

Voor de gouden tip looft Peter dan ook een beloning uit van 5.000 euro.