PvdA Hilversum doet aangifte tegen anonieme posteractie

"Wij distantiëren ons volledig van deze racistische posters. Een snor op iemand tekenen als grapje is één ding, maar dit vinden wij heel erg kwalijk. Moedwillig vandalisme en discriminatie is niet oké", laat lijsttrekker Femke van Drooge weten. "Dit is ook ontzettend naar voor de Chinese Hilversummers die de indruk krijgen dat deze actie tegen Chinezen is gericht."

Wie achter deze actie zit is niet bekend. Toch heeft de PvdA besloten aangifte te doen. "We hopen dan ook dat als mensen de daders in actie zien, ze een melding maken of een beschrijving van hen kunnen doorgeven." Er wordt nog gekeken of de posters op korte termijn verwijderd kunnen worden, zodat de echte campagneposters van de PvdA weer zichtbaar zijn.