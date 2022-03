Stadsfabriek Alkmaar bijna open: "Over een maand kunnen wij mensen ontvangen"

"Al vier jaar zijn wij bezig met het proces" vertelt Nicolette de Wandeler van de Stadsfabriek in Alkmaar. Van deze vier jaar zijn ze nu een jaar aan het bouwen in een oude drukkerij. Van gerecyclede materialen worden 16 ateliers, een openbare hout- en metaal bewerkingsplek en een gezellige kantine gemaakt. "Een hotspot waar iedereen welkom is", aldus De Wandeler.

Stadsfabriek - NH Nieuws

De Stadsfabriek wil op een duurzame manier ondernemen in de oude drukkerij. In de fabriek zijn muren en kozijnen uit het oude Nuongebouw in Alkmaar gebruikt. Dat wordt gesloopt en de eigenaar heeft de materialen aan de stadsfabriek geschonken. "Wij willen graag hergebruiken, dat is duurzaam en daarnaast wij hebben ook geen grote zak met geld", zegt De Wandeler. Plek voor makers "Het wordt echt een makersplek, de horeca is hier ondergeschikt aan", aldus De Wandeler. De horeca bestaat uit een grote open ruimte met veel glas, waar men een drankje en een hapje kan nuttigen. Ook is er buiten ruimte voor een terras. Het maakgedeelte is groter. Er is een hout- en metaalwerkplaats die voor iedereen tegen een kleine vergoeding toegankelijk is. Daarnaast kunnen mensen een atelier huren. Ook komen er werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De voormalige drukkerij van de Telegraaf Media Groep, op de hoek van de Edisonstraat en de Marconistraat, staat sinds 2016 leeg. De gemeente Alkmaar kocht het pand en verhuurde het voor tien jaar aan 'De Drukkerij', de naam waaronder alle huurders samenwerken.

Eerder vertelde Nicolette aan NH Nieuws dat zij het wiel niet opnieuw hebben uitgevonden. "We zijn te rade gegaan bij De Hoop in Zaandam en de mensen van de Amsterdamse NDSM-werf." De Stadsfabriek is niet de enige gebruiker van de oude drukkerij. Het is opgedeeld in vijf compartimenten: in de overige vier delen huisvest zich onder andere een Urban Sports-cluster met een indoor-skatebaan en beachvolleybal. Ook de theatermakers van De Karavaan en de ondernemers van broedplaats Koel 310 hebben een compartiment.