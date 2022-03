Sjaal om op Schiphol: vanaf maandag verwarming graadje lager

Het geld dat Schiphol bespaart met het zachter zetten van de verwarming, wordt gedoneerd aan Giro 555, de landelijke actie voor Oekraïne. Het gas- en energiegebruik op de luchthaven wordt al een aantal jaar stapsgewijs teruggebracht dankzij windturbines en warmte-koudeopslag.

Een andere grootgebruiker van energie op Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), is nog niet zover om de kachel structureel wat lager te zetten. "Er wordt aandacht besteed aan het bewustzijn van medewerkers om de thermostaat lager te draaien en verlichting uit te schakelen wanneer zij niet op kantoor werken", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.

LVNL noemt duurzaamheid en energiebesparing een 'prioriteit'. De verkeersleiding wil in 2030 50 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van vorig jaar, door middel van zonnepanelen, led-verlichting en contracten bij leveranciers van groene stroom.

KLM en Transavia

Ook bij KLM en Transavia zijn er geen concrete stappen genomen om naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne extra energie te besparen. Bij beide maatschappijen, die respectievelijk hun hoofdkantoren in Amstelveen en op Schiphol hebben, wordt er volgens hun woordvoering wel over gesproken. Transavia's hoofdkantoor draait klimaatneutraal en is een van de duurzaamste van Nederland.