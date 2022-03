Vluchtelingen in Bloemendaal onder andere op landgoed Denneheuvel: 'Nood breekt wet'

In het oude klooster op dit terrein wonen nog een paar gezinnen, antikrakers en statushouders, die net te horen hebben gekregen dat ze tot 1 september daar mogen blijven wonen. Daarna wordt het pand gesloopt en komt er nieuwbouw, met de nadruk op de sociale sector. Dat terwijl deze plannen op tafel liggen het pand toch weer gebruikt gaat worden, vindt burgemeester Roest 'onconventioneel', "maar nood breekt wet."

Huismeester Mark Doorn is ontzettend blij met de enorme steun die hij van de dorpsgenoten krijgt om de leegstaande appartementen klaar te maken en te voorzien van huisraad. "Als mensen spullen komen brengen, blijven ze om de kamers schoon te maken of om stapelbedden in elkaar te zetten." Met de huidige bewoners van Denneheuvel wordt het met de Oekraïeners volgens hem 'een nog bontere stoet'.

'Meer plekken vinden wordt lastig'

Burgemeester Roest denkt dat het lastig wordt om nog meer plekken te vinden in de gemeente Bloemendaal. "We hebben hier in Bloemendaal niet zozeer hotels." En de meeste vakantiehuisjes zijn al verhuurd, weet hij.

Ook het voormalige verzorgingshuis Oldenhove is geen optie, vindt de burgemeester. Hier komen ook 90 statushouders en dat is een te gemêleerde groep volgens Roest om ook nog eens Oekraïense vluchtelingen bij op te vangen.

De Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland heeft met het rijk afgesproken de komende twee weken al 2000 vluchtelingen te herbergen. Voor Bloemendaal geldt een opvangvraag voor 86 bedden. Dertig daarvan worden al verzorgd door particulieren die de afgelopen week Oekraïeners in huis hebben genomen.

Tolkenprobleem

De eerste opvang van de vluchtelingen die nu per bus of met een terugkerend cargo-vliegtuig naar Nederland komen, geldt in principe voor drie maanden wist burgemeester Roest de Bloemendaalse raadsleden te vertellen. "De gemeente krijgt ondertussen de tijd om andere locaties te zoeken."

Roest voorziet wel een 'huzarenstuk' van de gemeente om het onderwijs, de sport, leefgeld en niet te vergeten, de psychosociale hulp te verlenen. Ook houdt hij rekening met een 'tolkenprobleem', maar daarvoor probeert hij al de in Bloemendaal wonende Oekraïeners in te kunnen zetten.

Ook hoopt de burgemeester contact te leggen met de inwoners van de gemeente die van oorsprong uit Rusland komen. Hij vraagt speciaal aandacht voor hen, "omdat zij vaak niets te maken hebben met het conflict."