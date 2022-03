Steun die wegvalt, hogere prijzen: Noord-Hollandse voedselbanken verwachten drukte

Meer betalen voor je brood, gas, bier of vis. Het duurdere leven zal steeds meer mensen opbreken. De Gooise voedselbank ziet langzaam maar zeker al meer aanmeldingen. Coördinator Gert Haas verwacht in de komende maanden dat dit effect meer zichtbaar wordt. "Dat valt dan met de enorme toestroom van vluchtelingen die we in Nederland zullen verwachten. Die hebben waarschijnlijk ook recht op een voedselpakket."

Ook de voedselbank Kop Van Noord in Anna Pauwlona denkt dat de aanmeldingen 'hoogstwaarschijnlijk zullen groeien', al is het nu nog te vroeg om aan te geven of er grote verschillen te zien zijn. "Maar die zullen er wel gaan komen", aldus een medewerker.

Steun valt weg

Een precies beeld van het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft, is nooit helemaal goed te verkrijgen. Volgens Gert Haas zijn er vier tot keer zoveel mensen die hier wél voor in aanmerking komen, maar zich nooit hebben aangemeld.

Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld door familieleden of vrienden financieel worden geholpen, en dus nog geen beroep hoeven te doen op de voedselbank. Maar ook voor die ondersteuners zullen de prijzen stijgen, waardoor er wellicht weer een groep mensen alsnog een voedselpakket nodig hebben doordat hun steun wegvalt.