Zandvoort vangt eerste Oekraïense vluchtelingen op in hotel De Kust

"We hebben nu vijf kamers beschikbaar gesteld", aldus Marie-Louise Joon Lock van Hotel De Kust aan de Van Speijkstraat in Zandvoort. "De eerste twee gezinnen komen vandaag aan. Dit is voor ons ook totaal nieuw, maar ik ben heel blij dat ik kan helpen, dat ik wat kan doen."

Behalve een veilige verblijfplek, zal Marie-Louise de vluchtelingen ook voorzien van eten en drinken. "We hebben hier in de lobby al een en ander klaarstaan, als ze zo komen. Ze krijgen hier ontbijt, lunch en diner. Misschien moeten we 'Google Translate' wel veel gebruiken, maar ik zie wel hoe we ze het beste kunnen helpen. In ieder geval met heel veel liefde."

Opvang bij Zandvoorters thuis

De gemeente gaat nog op zoek naar andere opvanglocaties, zowel groot- als kleinschalig. Ook hebben Zandvoorters aangegeven dat ze vluchtelingen thuis willen onderbrengen. Deze opvang wordt gecoördineerd door een samenwerking van het ministerie, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils.

De gemeente Zandvoort werkt nauw samen met de buurgemeenten om geschikte locaties te vinden. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft van het Rijk de opdracht gekregen om in ieder geval duizend opvangplekken op de korte termijn te regelen en voor de komende weken nog eens duizend.