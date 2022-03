Bergense wethouder Klaas Valkering (CDA) stapt op na campagne op 'gemeentelijk briefpapier'

Klaas Valkering stapt een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op als wethouder van de gemeente Bergen. Dat doet hij nadat gisteren een CDA-campagnebrief in de gemeente werd verspreid dat was gedrukt op papier dat leek op briefpapier van de gemeente Bergen.

"Ik schrijf deze brief met pijn in mijn hart", begint Valkering zijn brief aan de gemeenteraad. "Een door mijn partij verspreidde brief heeft tot ophef geleid. Dat komt doordat ondanks het feit dat onderaan de brief duidelijk staat dat deze is betaald door het CDA, en een aangepast gemeentelijk logo is gebruikt, er mensen zijn die de brief verwarren met een gemeentelijke brief."

Onafhankelijk karakter

Volgens Valkering 'raakt die verwarring aan het onafhankelijke karakter van de gemeente en zijn rol als wethouder'. "Ik neem dan ook mijn verantwoordelijkheid en leg per direct mijn taken als wethouder neer", aldus Valkering.

Het ging om een brief met een CDA-campagneboodschap die donderdagavond bij inwoners van de gemeente Bergen werd bezorgd. De brief was opgesteld op papier dat lijkt op briefpapier van de gemeente Bergen en zat in een envelop met hetzelfde logo.

