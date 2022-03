Grote verslagenheid op Alkmaars Murmellius Gymnasium na dood 16-jarige Dorian door ongeluk

Het Alkmaarse Murmellius Gymnasium rouwt om het overlijden van Dorian Bellamy, de 16-jarige jongen die gisteravond overleed nadat hij een dag eerder op zijn fiets werd aangereden in Zuidschermer. Dorian was een leerling van de school. De school laat weten 'met verslagenheid kennis te nemen' van het nieuws en omschrijft Dorian als een 'vrolijke, sociale en getalenteerde jongen'.

"Het is voor ons onvoorstelbaar dat Dorian er niet meer is", deelt de school op haar website. "Dorian ging letterlijk en figuurlijk fluitend door onze school, was geïnteresseerd in de mensen en de wereld om zich heen en stond voor iedereen klaar."