Slachtoffer steekpartij Zandvoort is 48-jarige Haarlemmer

De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij gisteravond aan het Kromboomsveld in Zandvoort. Daarbij liep een 48-jarige Haarlemmer meerdere verwondingen op. De verdachte, een 36-jarige man uit Zandvoort, is aangehouden.

De mannen zouden rond 19.45 uur ruzie hebben gekregen op een parkeerplaats aan het Kromboomsveld. Daarbij werd een mes getrokken en daardoor liep de Haarlemmer meerdere snijwonden op.

De Zandvoorter ging daarna een woning aan het Witte Veld binnen. Agenten omsingelden het huis en konden de man arresteren. Hij zit nog steeds vast, volgens de politie verkeerde hij in verwarde toestand. De Haarlemmer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en is inmiddels weer thuis.

Getuigenoproep

De politie roept mensen die iets gezien hebben van de steekpartij of mogelijk camerabeelden hebben van het incident, zich te melden.