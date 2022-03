Hoge inflatie keiharde klap voor mensen die het niet breed hebben: "Je kunt niks doen"

De inflatie steeg in februari al naar het hoogste niveau in veertig jaar, maar door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen nog een heel stuk verder. Inmiddels ligt de inflatie op 6,4 procent. Voor veel mensen die het al niet breed hadden, zorgen de hoge prijzen voor kopzorgen. "Het is gewoon triest."

De hoge prijzen zorgen bij Najib Zentari uit Amsterdam voor stress. Omdat hij een hersenbloeding heeft gehad, is hij arbeidsongeschikt verklaard en leven hij en zijn gezin van een WIA-uitkering. "Ik krijg nu een beetje stress eigenlijk, want je ziet dat je niks kunt doen."

Zijn uitkering bedraagt 1.700 euro per maand. Daarnaast ontvangt hij nog 430 euro aan toeslagen. Samen met AT5 rekende hij uit hoeveel hij deze maand, als alle vaste lasten betaald zijn, overhoudt: 46 euro. Ze redden het nu dus nog, maar Zentari is bang dat dat in de toekomst niet meer zo is. "Je blijft positief denken en het aan je kinderen uit te leggen, maar als je alleen bent speel je de film nog wel eens af. Het is echt triest. Alles is duur en gaat nog duurder worden."