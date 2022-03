Hoge inflatie keiharde klap voor Amsterdammers die het niet breed hebben: "Je kunt niks doen"

De inflatie steeg in februari al naar het hoogste niveau in veertig jaar, maar door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen nog een heel stuk verder. Inmiddels ligt de inflatie op 6,4 procent. Voor veel Amsterdammers die het al niet breed hadden, zorgen de hoge prijzen voor kopzorgen. "Het is gewoon triest."

Hoge inflatie treft Amsterdammers - NH Nieuws

De hoge prijzen zorgen bij Najib Zentari uit Noord voor stress. Omdat hij een hersenbloeding heeft gehad, is hij arbeidsongeschikt verklaard en leven hij en zijn gezin van een WIA-uitkering. "Ik krijg nu een beetje stress eigenlijk, want je ziet dat je niks kunt doen." Zijn uitkering bedraagt 1.700 euro per maand. Daarnaast ontvangt hij nog 430 euro aan toeslagen. Samen met AT5 rekende hij uit hoeveel hij deze maand, als alle vaste lasten betaald zijn, overhoudt: 46 euro. Ze redden het nu dus nog, maar Zentari is bang dat dat in de toekomst niet meer zo is. "Je blijft positief denken en het aan je kinderen uit te leggen, maar als je alleen bent speel je de film nog wel eens af. Het is echt triest. Alles is duur en gaat nog duurder worden."

Compensatie Zentari is lang niet de enige die in de problemen dreigt te komen. Het Nibud sloeg hierover eerder deze week al alarm. “We zien dat deze inflatie veel vraagt van huishoudens. Het zijn juist producten waar je niet onderuit kunt die duurder zijn geworden, zoals boodschappen en de verwarming", zegt directeur Arjen Vliegenthart. "Dit maakt het voor miljoenen huishoudens zo lastig. Daarom roepen wij rijk en gemeenten op vaart te maken met de beloofde 200 euro energiecompensatie. En we roepen huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening op zich te melden bij gemeenten."