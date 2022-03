Van ‘lieve teddybeer’ naar ‘beest’: tien jaar cel geëist tegen Rodney G. voor brute verkrachtingen

G. had veel vrouwen tegelijk, dat ontkent hij zelf ook niet: "Ik heb de afgelopen vijf á zes jaar meerdere ballen hoog gehouden." Die 'ballen' werden volgens de rechtbank vooral hoog gehouden met ‘kwetsbare’ vrouwen. Zo kampte een van zijn slachtoffers met een borderline stoornis. Het slachtoffer was psychisch zo kapot, dat ze "het maar liet gebeuren." Hierbij doelt de rechtbank op de verkrachtingen. "Ik vind het heel moeilijk dat er nu dingen worden gezegd, waar ik niks over kan zeggen”, reageert G.

Mensonterende details waren te horen in de rechtbank de afgelopen dagen. Zo zou G. de kelen van slachtoffers hebben dichtgeknepen, een courgette anaal hebben ingebracht, gedwongen hebben om urine op te drinken en het huilen en tegenstribbelen van zijn slachtoffers hebben genegeerd. De vier slachtoffers die donderdag gebruik maakten van hun spreekrecht hebben ook aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast is nog een aantal meldingen gedaan. G. ontkent de vrouwen te hebben verkracht: “Het is een nachtmerrie waar ik in zit. Ik denk dat ik heel veel pech heb gehad.”

Meerdere slachtoffers benadrukken dat de mimiek van G. veranderde na de seks. Een van de slachtoffers omschrijft dit als een transformatie van ‘lieve teddybeer’ naar ‘beest’. Ook verklaren de slachtoffers dat G. als getraind MMA-vechter vaak gebruik maakte van zijn lichamelijke krachten, door hen tijdens de seks te wurgen.

Alle slachtoffers geven aan te zijn vernederd door het gedrag van G. Het beeld dat ze schetsen geeft aan dat het om een manipulative en egoïstische man gaat. Zo zegt een van de slachtoffers het volgende: “Ik was het waard om je pis te drinken, om je stront te vreten, alles voor jouw genot, jouw plezier. Maar ik heb mijn stem teruggevonden met het doen van aangifte.” Een van de slachtoffers heeft een duidelijk doel: "Ik hoop dat je lang in de cel wegkwijnt."

Ook wordt G. ervan verdacht meerdere van zijn slachtoffers te hebben gestalkt. Echter ziet G. dit niet als stalken: "Als je verliefd bent, wil je gewoon weten wat er eventueel aan de hand was. Ik kon niet accepteren dat ze geen contact wilde.” Als de rechter hem vraagt waarom hij na meermaals weigering van contact door het slachtoffer toch bleef doorgaan, zegt hij zich ‘eenzaam’ te hebben gevoeld.

'Alfaman'

G. zegt zowel liefdes- als seksrelaties te hebben gehad met de vermeende slachtoffers. Hij ontkent in de rechtbank ook niet dat er soms sprake was van ‘ruwe seks’. Maar dat was volgens hem altijd met wederzijdse toestemming. Als de rechtbank G. vraagt wat seks voor rol in zijn leven speelt, antwoordt G. daarop het volgende: "Ik ben seksueel actief, maar het is geen belangrijk gegeven in mijn leven.”

Wel vindt G. zichzelf een ‘alfaman’. Daarom zegt hij van bepaalde spelletjes: “Mijn verdriet en begrip slaat om naar sadistische, narcistische alfa-trekjes." Als de rechtbank hem vraagt wat hij hiermee bedoelt, weet G. hier geen antwoord op te geven.

Beelden

Op de foto's die in de rechtszaal worden getoond uit het politiedossier is te zien hoe het lichaam van een van de slachtoffers flink is toegetakeld. Het leidt tot verdriet achterin de rechtszaal. Te zien is dat de rug en buik van een van de slachtoffers onder de striemen en blauwe plekken zitten.