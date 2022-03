Tien jaar celstraf geëist tegen Rodney G. voor gewelddadige verkrachtingen

G. was in zijn jonge jaren veel op straat te vinden en heeft in de jeugddetentie gezeten. Niet veel later kwam hij erachter dat dit niet de manier was waarop hij wilde leven. Hij ging kickboksen, bepaald niet onverdienstelijk, zo sprak de rechtbank. G. heeft daarna een tijd gewerkt als portier bij discotheek Ministry in de Reguliersdwarsstraat. Ook werkte hij na zijn vechtsportcarrière als stuntman en acteur in bekende films als 'The Hitman's Bodyguard'. Ook is G. te zien in de NPO-serie 'Vechtershart' en de speelfilm 'Suriname'.

Relaties

G. had relaties met veel vrouwen tegelijk, dat ontkent hij zelf ook niet: "Ik heb de afgelopen vijf à zes jaar meerdere ballen hoog gehouden”. Als de rechtbank G. vraagt wat seks voor rol in zijn leven speelt, antwoordt G. daarop: "Ik ben seksueel actief, maar het is geen belangrijk gegeven in mijn leven."

Op het moment liggen er vier aangiften tegen G. en zijn er nog een aantal meldingen gedaan van verkrachting. Vier slachtoffers maakte donderdagochtend gebruik van hun spreekrecht. Ze zeiden nog veel angsten over te hebben gehouden aan de gebeurtenissen in het verleden: "Hoe leg je uit wat je doormaakt, kan ik ooit nog wel vertrouwen hebben in mijn medemens?"

Het Openbaar Ministerie is van mening dat TBS geen nut heeft voor G. Volgens de officier is hij in staat zichzelf beter te presenteren dan hij werkelijk is. Dit zou ertoe kunnen leiden dat G. eerder op vrije voeten komt dan gewenst. Mede daarom is het OM tot de eis van tien jaar celstraf gekomen.