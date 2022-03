De Peiling: mijn stem doet ertoe deze verkiezingen

Die gevaarlijke rotonde om de hoek, of de vervallen fietspaden waar nu écht iets aan moet gebeuren: allemaal onderwerpen waar de gemeenteraad zich mee bezig houdt. Heb jij het gevoel dat jouw stem ertoe doet, of is het verspilde moeite en maakt jouw stem toch geen verschil?

Volgende week mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst bij die verkiezingen is al jaren laag: bijna 40% van de mensen gaat niet stemmen. Wie wel gaat stemmen, besluit steeds later op welke partij hij of zij een stem uitbrengt. Soms wordt de knoop pas op de verkiezingsdag zelf doorgehakt. De belangrijkste reden dat mensen niet gaan stemmen is dat ze geen vertrouwen hebben in de politiek, of dat de politiek ze niet interesseert, zo meldt de NOS. Ook denkt meer dan een op de tien mensen dat hun stem er niet toe doet. Hoe zit dat bij jou?