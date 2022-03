Visboer hapt naar adem door stijgende prijzen: "Nog nooit bang geweest, nu wel"

Al 42 jaar is hij visboer, maar de huidige marktomstandigheden heeft hij nog nooit meegemaakt. Jan Tol van Koning de Visspecialist aan het Nieuw Loopveld in Amstelveen houdt zijn hart vast. Door de oorlog in Oekraïne wordt niet alleen kibbeling schaars, ook de prijzen van vis, stook- en bakolie zitten flink in de lift. "Ik ben nog nooit bang geweest, maar nu wel."

Een deel van de vis die in Nederlandse viswinkels wordt verkocht, komt uit Rusland, legt Tol op NH Radio uit. "Veel vishandels gebruiken pollak (Alaska-koolvis) en andere Oostzee-vissen om kibbeling van te maken", vertelt hij.

"Dat komt allemaal uit Rusland en dat ligt nu helemaal stil. Dus wat er op voorraad in de diepvries is, is het enige wat er nog is. En dat gaat hard, want kibbeling is een gewild product."

"Net als de kosten voor benzine en diesel zijn de kosten van stookolie, waar de boten op varen, enorm de lucht ingegaan", vertelt hij. Daardoor is het voor veel vissers niet langer rendabel om uit te varen, vertelt hij. Soms varen vissers uit, en moet er geld bij. Dus de prijzen van dat beetje vis dat op dit moment binnenkomt, rijzen de pan uit."

Dat geldt voor vrijwel alle vissen, zowel de goedkopere als de duurdere soorten. "Een tarbot of een zeeduivel is altijd al aan de prijs, maar dat is nu dertig à veertig procent duurder. Een tarbot komt nu rond de 30 euro, en normaal is dat rond de 20 euro."

'Hier houdt het op'

Vorige week sprak NH Nieuws met visser Jurian Bakker uit Den Helder, die de penibele situatie in de visserijsector pijnlijk inzichtelijk maakte. "Normaal betalen we 60 cent per liter en dat was eigenlijk al veel, maar nu is dat 1,17 euro", vertelt Bakker. "Het houdt hier op, we de kosten zijn hoger dan de opbrengsten", vertelde hij terneergeslagen.