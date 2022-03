Duizend kermismuntjes voor Oekraïense kinderen: "Elk kind moet genieten van de kermis"

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar het mag weer; de kermissen in de provincie gaan weer van start. Zo staat Frans Stuy in het Westerpark in Amsterdam op de vroege ochtend al klaar om de 'kermisfanatiekelingen' te ontvangen. Wel is Stuy zich bewust van de oorlogssituatie in Oekraïne en raakt het hem. Hij wil iets doen: "Ik geef gewoon een hele kist met muntjes, dan kunnen de kinderen uit Oekraïne ook naar de kermis."

Frans Stuy staat al 29 jaar als kermisorganisator op de grootste kermis van Amsterdam, in het Westerpark. Het sluiten vanwege de pandemie twee jaar geleden herinnert hij zich nog goed. "We waren de eerste kermis in Nederland die dichtgingen. Daarna zijn we nog een paar keer opengegaan in Arnhem en Beverwijk, maar voor de rest was het klaar."

Ondanks de blijdschap op het gezicht van Stuy, verloopt deze ochtend ook wat anders dan gepland. De man die de aggregaat aanslingert, is er nog niet. De attracties kunnen nog niet geopend worden, want ook de muziek is afhankelijk van die aggregaat. "Hij gaat zo op z'n flikker krijgen, want hij staat in Utrecht", aldus Stuy op NH Radio vanmorgen.

Muntjes voor vluchtelingen

Dicht bij het Westerpark gaat vandaag ook een opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne open. Op Twitter werd al een oproep gedaan door buurtbewoners om muntjes te gaan kopen, en die aan de kinderen onder vluchtelingen te geven.