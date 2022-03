Zilver op Paralympische Spelen voor snowboarder Chris Vos

In Peking zette Vos tijdens de eerste run al een goede tijd neer. Hij was slechts 0,16 seconde langzamer dan de Chinees Zhongwei Wu. In de tweede run verbeterde Vos zich nog met twee honderdste, maar de Chinees deed in zijn tweede run uitstekende zaken door ruim een seconde van zijn tijd af te snoepen. Daardoor ging het goud naar Wu en was het zilver voor Vos.

Voor Vos is het zijn tweede medaille op de Paralympische Spelen. Tijdens de vorige editie in Pyeongchang pakte hij zilver op de snowboardcross. In 2018 werd hij vierde op de banked slalom.