Bas Stroomer uit Hem looft 500 euro uit na diefstal van 600 liter diesel

Woest was hij, toen Bas Stroomer erachter kwam dat er 600 liter diesel bij zijn bedrijf Baschinist Grondverzet was gestolen. De ondernemer uit Hem looft een beloning uit van 500 euro, die leidt naar de gouden tip. "Ik moet ze niet in mijn handen krijgen."

Het gebeurt wel vaker dat zogenaamde dieseldieven toeslaan, weet Stroomer. Bij boeren bijvoorbeeld. "Dan gaat het vaak om hoeveelheden tot 50 liter, om hun eigen auto mee te vullen. Daar kun je dan op een manier nog vrede mee hebben, omdat die gasten die het doen vaak niets hebben."

Nu ging het om in totaal 600 liter. "Ik had een groot vat van 400 liter aan mijn kraan vastgezet en in de graafmachine zelf zat ook nog eens 200 liter. Hij was net afgetankt. Dan sta je raar te kijken als alles de volgende ochtend weg is. Het moet haast wel met een slang zijn overgetankt in andere vaten. Want deze hoeveelheden krijg je niet zomaar mee."

Gevlucht

Het vermoeden is dat de dieseldieven over het land zijn gevlucht. "Daar zag ik sporen van autobanden."

De schade schat Stroomer in totaal op zo'n 1.750 euro. "Naast de diesel is ook het kunststof vat lekgeslagen. Zo'n vat kost nieuw zo'n 600 tot 800 euro."

Voor de gouden tip looft Stroomer een bedrag van 500 euro uit. "Wellicht dat iemand toch nog iets heeft gehoord of gezien. Maar ik verwacht er weinig van. Ik wil ook vooral andere bedrijven in de buurt waarschuwen. Want hier word je alleen maar kwaad van."