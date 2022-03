Emoties lopen hoog op bij debat Hollands Kroon: "Hypocrieter nog niet meegemaakt"

Lilian Peters van GroenLinks haakte daarop in door te zeggen dat 'we pas onbetrouwbaar bestuur zijn als we er toch weer vijf doordrukken. "Er mag er niet een meer bij."

"We moeten netjes afmaken waar we mee bezig waren, respect tonen richting de initiatiefnemers en de ondernemers, en dan kijken we weer verder", vond Willem Groot van de VVD. "Je bent een betrouwbare overheid als je doet wat je zegt en zegt wat je doet", vulde Maarten Versluis van D66 daarop aan. "Natuurlijk is er altijd ruimte om besluiten terug te draaien, maar daar zien wij nu geen reden toe."

Met hét heetste hangijzer van de gemeente, de datacenters, werd het debat gelijk afgetrapt. Moet de gemeente Hollands Kroon meewerken aan verdere uitbreiding van de datacenters of is het nu genoeg? De meningen liepen daarover uiteen. Waar partijen als GroenLinks en LADA/Anders vonden dat verdere uitbreiding beslist niet bespreekbaar is, stonden onder meer de VVD en het CDA er genuanceerder in.

Waar ook verdeeldheid over was, was of landbouwgrond moest worden opgeofferd voor woningbouw. "Dat wat nodig is, moet je gebruiken. Woningbouw is prioriteit nummer één", vond Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon. "Iedere mogelijkheid om te bouwen, moet je aangrijpen." Hoewel hij wel de noodzaak zag van meer woningen bouwen, vond Jan-Willem van der Klugt van het CDA ook dat je voorzichtig moest zijn met het opgeven van landbouwgrond. "Het zou een uitwijkmogelijkheid kunnen zijn, maar primair niet."

Eenheid

Dit jaar bestaat de gemeente Hollands Kroon tien jaar. Een jubileum, waar de gemeente graag bij stilstaat, maar volgens inspreker Theo Moras uit Zijdewind is er geen reden voor een feestje. Van een eenheid is volgens hem nog altijd geen sprake. "Begrijpen ze hier nog steeds niet dat mensen uit Niedorp zich hebben verzet tegen de door hen ongewenste fusie? Ik had liever met Schagen gefuseerd. Als ik een harde schreeuw geef, horen ze me zowat daar."

Onafhankelijk Hollands Kroon heeft dit thema naar eigen zeggen als enige in zijn verkiezingsprogramma staan. "Na tien jaar hadden we wel wat stappen verder moeten zijn", zegt Alexander Bügel. "Ook na langere tijd zal het gevoel van meneer Moras niet zijn veranderd, maar ik denk wel dat je er als bestuur iets mee moet. Ga de dorpen in, ga op sportief gebied iets samendoen, zorg dat ze gaan samenwerken om tot elkaar te komen."