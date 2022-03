Vanavond live NH Sport met Cambuur - Ajax en FC Volendam - Excelsior

Het voetbalweekend begint vanavond op NH Radio met twee ongetwijfeld mooie wedstrijden. FC Volendam speelt in de eerste divisie de topper tegen Excelsior en voor de verandering komt ook Ajax op de vrijdagavond in actie. In Leeuwarden is Cambuur de tegenstander. Beide duels zijn vanaf 19.00 uur rechtstreeks te volgen bij NH Sport.

Mohamed Daramy verschalkt Cambuur-doelman Sonny Stevens - Pro Shots / Jasper Ruhe

Leeuwarden is voor Ajax de laatste halte voordat er om het ticket voor de kwartfinale van de Champions League tegen Benfica wordt gespeeld. De Amsterdammers maakten er eerder dit seizoen tegen Cambuur een galavoorstelling van. Cambuur stapte in de Arena met een 9-0 nederlaag van het veld. Gezien de vorm van de laatste wedstrijden ligt een herhaling niet erg voor de hand. Ajax won zondag ternauwernood van RKC Waalwijk (3-2) en ging een week eerder bij Go Ahead Eagles (1-0) zelfs onderuit. Bij Ajax ontbreekt de geschorste Lisandro Martinez, waardoor Nico Tagliafico mogelijk weer gaat spelen. De laatste weken bekritiseerde Daley Blind zou dan weer centraal achterin komen te staan.

Yukinari Sugawara in duel met Daley Blind - Pro Shots / Vincent de Vries

Cambuur moet aanvoerder en eerste doelman Sonny Stevens missen. Bovendien heeft trainer Henk de Jong opnieuw een stap teruggedaan, omdat hij teveel last heeft van een cyste in zijn hoofd. De aftrap in Leeuwarden is om 20.00 uur. Frank van der Meijden doet verslag. FC Volendam - Excelsior Tegelijkertijd gaat in Volendam de bal rollen voor de topper tussen de nummers één en drie van de ranglijst. Het is de eerste van drie krakers die FC Volendam binnen acht dagen speelt. Maandag is de uitwedstrijd tegen nummer twee FC Emmen en volgende week wacht dan nog de nummer zes van de ranglijst ADO Den Haag. De ploeg van trainer Wim Jonk bouwt nog altijd aan een indrukwekkende reeks van wedstrijden zonder nederlaag. Die teller staat op dit moment op 26. Het duel in Rotterdam eindigde dit seizoen in 1-1. Topscorers Thijs Dallinga en Robert Mühren maakten de doelpunten. Begin december sprak NH Sport met beide goalgetters. Tekst gaat verder onder de video.

De strijd om de topscorerstitel tussen Mühren en Dallinga - NH Nieuws

Erik-Jan Brinkman doet vanuit Volendam verslag van FC Volendam - Excelsior. Uiteraard houden we in NH Sport ook de wedstrijd van de derde Noord-Hollandse ploeg in de gaten die in actie komt. Jong Ajax gaat op bezoek bij FC Dordrecht. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Edward Dekker.