Automobilist rijdt sloot Hoofddorp in, Ali schiet te hulp: "Dacht dat het een lifter was"

Een automobilist is vannacht lichtgewond geraakt toen hij op het kruispunt van de Hoofddorpdreef en de Kruisweg in een sloot terechtkwam. Een geluk bij een ongeluk: het slachtoffer kon zelf uit de auto klimmen en kreeg hulp van Ali, die kort na het ongeluk toevallig voorbijreed. "Hij zat onder het bloed en de modder."

"Ik keek even goed naar hem en kreeg het besef dat hij echt het water was ingereden"

De meeste automobilisten sloegen geen acht op de man, Ali wel. "Ik kwam aanrijden en zag 'm zwaaien op het kruispunt", vertelt hij. "Ik reed langs hem en dacht: wat is er aan de hand? Ik dacht: hij heeft een lift nodig. Ik lift 'm wel, maar blijkbaar was hij het water ingereden. Ik keek even goed naar hem en kreeg het besef dat hij echt het water was ingereden."

'Trilde heel erg'

Ali nodigde de doorweekte man uit op te warmen in zijn auto. "Ondertussen hebben we zijn ouders gebeld, en de ambulance en politie." Behalve lichte verwondingen leek de man ook wat onderkoelingsverschijnselen te hebben. "Hij trilde wel heel erg." Uiteindelijk hebben ambulancemedewerkers zich over de man ontfermd, en hem naar het ziekenhuis gebracht.

De politie bevestigt dat de automobilist gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht. "Daar is ook bloed afgenomen om te onderzoeken of het slachtoffer onder invloed was", aldus de woordvoerder. "Maar dat wordt nog onderzocht." De auto is door een berger uit het water getakeld.