Inzamelactie voor Oekraïense huisdieren: "Dat is een stukje van thuis"

De inzamelingsactie is gestart door dierenvriend Iwona Andruszkiewicz. Ze zamelt door de hele regio spullen in. "Ik heb zelf drie beestjes thuis en ik kan me voorstellen wat een gevoel het moet geven om je dier niet te kunnen verzorgen of zelfs achter te moeten laten. Dat doet zeer."

Bij Dierenkliniek Aalsmeer staan al veel spullen opgeslagen. "De dieren komen wel mee, maar daar is niet speciaal actie voor gevoerd. Dus dat hebben wij een beetje opgepakt", vertelt dierenartsassistente Janet Groeneweg. "Ze hebben al alles achter moeten laten en hoe fijn is het dan dat je je dier in ieder geval mee kunt nemen. Dat is een stukje van thuis."