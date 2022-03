Man in woning Zandvoort aangehouden na steekpartij

Een man is in een woning op het Witte Veld aangehouden na een steekpartij. Volgens de politie was de man in verwarde toestand.

Even daarvoor heeft hij op de openbare weg iemand gestoken. Het slachtoffer raakte gewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Een politiewoordvoerder laat weten dat het slachtoffer niet levensgevaar is.

Wat de relatie is tussen de aangehouden man en het slachtoffer, is niet duidelijk. "Maar het lijkt in ieder geval niet iets in de relationele sfeer te zijn", aldus de politie.