Dochter (80) herdenkt vader die omkwam in 1942: "Het is nu niet alleen een naam meer"

Melanie Bes-De Jong uit Dirkshorn heeft vandaag haar vader Hendrik de Jong herdacht aan boord van de oude mijnenjager Hr. Ms. Abraham Crijnssen bij het Marinemuseum in Den Helder. Zij is nog maar een baby als de gevechten tegen de Japanners rond Indonesië losbarsten. Haar vader, marineofficier, komt vandaag precies tachtig jaar geleden om het leven. Ze heeft hem nooit leren kennen.

Dochter (80) herdenkt vader die omkwam in 1942: "Het is nu niet alleen meer een naam" - NH Nieuws

"Hij was nog maar 35 jaar. En dan neem je afscheid van je vrouw en kinderen want je vindt 'ik moet bij mijn manschappen zijn'. Ik vind dat zo moedig", zegt Melanie Bes, "Ik wil vandaag gewoon mijn vader eren. Het gaat allemaal om hem. Voor mij is dit de afsluiting van de zoektocht."

Hendrik de Jong is in 1942 commandant van de mijnenveger Hr. Ms. Eland Dubois. Na de Slag in de Javazee is het duidelijk dat de Japanse opmars niet meer te stuiten is. Schepen krijgen de opdracht om uit te wijken naar Australië. De Jong vertrekt met zijn schip vanuit de haven van Soerabaja, maar zal het niet halen.

Cadeautje

"Ik was mijn vaders laatste verjaardagscadeautje, zeg ik wel eens", vertelt Melanie. "Ik ben geboren op 8 maart, hij was een dag later jarig". Na de capitulatie komt Melanie met haar moeder, broers en zusje terecht in een Japans kamp, een zware tijd vol ontberingen. Na de oorlog wordt er weinig meer over gesproken. Ook haar vaders geschiedenis blijft onbesproken en blijft sluimeren op de achtergrond.

"Er werd thuis helemaal niet over gesproken. Ik werd ook heel beschermd opgevoed. Omdat ik zo jong was zeiden ze dat ik maar weinig had meegemaakt. Maar later brak me dat op", vertelt ze. De zoektocht naar haar vader begon na een uitnodiging in 2007 van de Oorlogsgraven Stichting. Er zou een plaquette onthuld worden bij Soerabaja met daarop haar vaders naam. Tot haar grote verbazing zag ze ook de letters 'BK' staan, die zouden betekenen dat hij een Bronzen Kruis zou hebben ontvangen. Een speurtocht naar de geschiedenis begon.

Tekst gaat verder onder de foto.